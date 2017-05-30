Фехтовальщица Великая решила заменить бракованные медали с ОИ-2016

Российская фехтовальщица Софья Великая, завоевавшая на Олимпиаде-2016 золотую и серебряную медали, заявила о желании заменить награды. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Эти медали я много кому показывала. Например, в школах, давала детям в руки, и подумала, что они поэтому потеряли свой лоск. Но потом я услышала, что и у других спортсменов они начали облезать, портиться, даже у тех, кто ухаживал за ними должным образом и хранили их в сейфе. Я поняла, что они просто плохого качества», — рассказала Великая, отметив, что предложение о замене медалей спортсменам сделал Международный олимпийский комитет (МОК).

20 мая сообщалось, что более 100 медалей, выигранных спортсменами на Играх в Рио-де-Жанейро, были возвращены организаторам из-за ржавчины и черных пятен, появившихся на поверхности металла.

Великая на Олимпиаде в Бразилии завоевала серебро в личных соревнованиях саблисток, проиграв в финале соотечественнице Яне Егорян. В командных состязаниях Великая в составе сборной России стала победительницей Игр.