Найдены организаторы прямой трансляции со связанной девушкой

Героиня Periscope-трансляции, 12 часов просидевшая примотанной скотчем к стулу и с таймером, отсчитывающим время, опубликовала видеообращение во «ВКонтакте», где назвала произошедшее социальным экспериментом.

Обращение появилось в группе Black Elephant, которое организовало этот стрим. По словам девушки, если бы ее в реальности похитили, заточили в подвал и при этом вели трансляцию в интернете, то она не осталась бы в живых.

Девушка отметила, что YouTube и социальные сети блокировали трансляцию, что затрудняло ее поиск. Обнаружить ее пытались ведущие радиостанции «Говорит Москва», и, по словам героини, «у них почти получилось».

Руководитель Black Elephant Илья Мелехин сообщил Tjournal, что организаторы стрима заранее написали сценарий и «специально добавили элемент с радиостанцией "Говорит Москва", чтобы девушка выходила на связь со слушателями».

Мелехин также рассказал, что слушатели и службы спасения слишком долго реагировали на просьбу о помощи. Руководитель сообщества считает, в этом виноваты соцсети, которые блокировали трансляцию и удаляли ролики.

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«За пять минут до полуночи нас снова забанили в Periscope и мы технически не смогли завершить ролик. В конце эфира девушка должна была снять изоленту со рта и рассказать то, что получилось в ролике», — пояснил Мелехин.

Он также опроверг информацию о том, что стрим был частью рекламной кампании хоррора Get Even. Руководитель проекта заверил, что авторы не знали о существовании такой игры, поэтому связь с ней — совпадение.

Мелехин — в прошлом руководитель каналов Life и Life78. Он покинул редакцию ради собственного проекта. По его словам, инвестором Black Elephant выступает глава медиахолдинга News Media Арам Габрелянов, который также спонсирует «Изюм», выпускающий «Дружко шоу». В работу сообщества Габрелянов не вмешивается.

Стрим с привязанной к стулу девушкой запустился 29 мая в полдень. Таймер отсчитывал минуты до полуночи под звуки радиостанции «Говорит Москва». Ведущие попытались связаться с девушкой, задавая ей вопросы, а та отвечала им кивками. Сотрудники станции установили, что девушка находится внизу серой ветки метрополитена и что она уже очнулась привязанной к стулу. Пользователи заподозрили, что участие «Говорит Москва» — часть постановки, когда журналисты заявили, что не смогли дозвониться до полиции, сославшись на «занятость» дежурной части. За 15 минут до полуночи стрим прекратился и не возобновился.

