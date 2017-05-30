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Милонов призвал отпускать интимные товары по рецепту

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Виталий Милонов
Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») считает необходимым приравнять интимные товары к лекарственным средствам. С таким предложением он обратился к главе Минздрава Веронике Скворцовой, сообщает «Интерфакс» во вторник, 30 мая.

Контроль за распространением этой продукции, по замыслу парламентария, должен вестись в соответствии с законодательством в сфере оборота лекарственных средств и медицинских изделий.

«При этом распространение указанных товаров будет требовать лицензирования, а также их использование и применение будет происходить исключительно по назначению врача», — говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении агентства.

По мнению Милонова, «нездоровый интерес россиян к сексу» спровоцирован в том числе продажей порнографической продукции и открытием специализированных магазинов.

В письме депутат просит Скворцову обозначить позицию ведомства по необходимости ограничить на федеральном уровне продажу интимных товаров и запретить торговые точки, реализующие «товары для взрослых». В то же время предлагается предусмотреть случаи, при которых использование таких изделий «необходимо по медицинским показаниям для коррекции сексуальных отклонений в поведении».

Виталий Милонов избрался в Госдуму по итогам выборов, которые прошли осенью прошлого года. Он известен как борец за традиционные семейные ценности и ярый противник ЛГБТ-движения. Например, в марте 2016-го он призвал парламентариев устраивать субботники по очистке города от проституток.

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