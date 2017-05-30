На ЗТЗ начали производство труб для нужд «Газпрома»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, губернатор Московской области Андрей Воробьев и директор Загорского трубного завода (ЗТЗ) Денис Сафин запустили производство первой трубы для газового холдинга. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В сообщении отмечается, что «Газпром» планирует закупить у ЗТЗ 121 тысячу тонн труб большого диаметра (ТБД), которые будут использоваться для ремонта магистральных газопроводов компании. Поставки планируется осуществлять партиями до конца 2017года.

При этом агентство отмечает, что в марте 2016 года ЦНИИчермет им. И.П. Бардина не рекомендовал использовать трубы ЗТЗ в магистральных газопроводах. В свою очередь аналитик БКС Олег Петропавловский говорил о том, что у ЗТЗ отсутствует опыт работы по ряду направлений. В частности, в области взаимодействия с поставщиками широкого листа по требованиям «Газпрома», в обслуживании газопроводов повышенной категории сложности, а также в сфере работы на рынках, где гарантийный срок эксплуатации трубы составляет более 30 лет. В связи с этим Петропавловский отмечал рискованность сотрудничества «Газпрома» и ЗТЗ.

В марте 2017 года стало известно , что Сбербанк открыл Загорскому трубному заводу (ЗТЗ) кредитную линию в размере 1 миллиарда рублей, которые будут направлены на погашение задолженности Изоляционного трубного завода, входящего в одну группу компаний с ЗТЗ. По условиям кредитного договора, ЗТЗ должен погасить этот кредит в течение 2018 года полностью. Одновременно с этим Сбербанк реструктурировал задолженность Загорского трубного завода по кредитному договору на сумму более 4,1 миллиарда рублей. Сбербанк изменил график погашения задолженности, при этом общий срок кредитования увеличен не был — кредит должен быть погашен до октября 2024 года. Однако, если ранее соглашение с ЗТЗ предусматривало основную часть выплат по предоставленному кредиту в 2017 году, то в результате проведенной реструктуризации долга основные выплаты перенесены на 2018 год.

В марте также сообщалось о том, что ЗТЗ не получил субсидии Минпромторга РФ в общей сумме 350 миллионов рублей на компенсацию процентов по кредиту из-за несоблюдения сроков реализации инвестиционного проекта по строительству производства по выпуску ТБД, а также нарушения пунктов договора о субсидировании.

Коммерческие поставки продукции ЗТЗ начал в 2016 году. Производственные мощности ЗТЗ рассчитаны на выпуск 500 тысяч тонн прямошовных сварных труб диаметром 530–1420 миллиметров, длиной до 12,2 м. Основными потребителями продукции являются компании нефтегазового сектора.