Сбербанк выдал Загорскому трубному заводу кредит на миллиард рублей

Сбербанк открыл Загорскому трубному заводу (ЗТЗ) кредитную линию в размере 1 миллиарда рублей, которые будут направлены на погашение задолженности Изоляционного трубного завода, входящего в одну группу компаний с ЗТЗ. По условиям кредитного договора, ЗТЗ должен погасить этот кредит в течение 2018 года полностью. Соответствующая информация имеется в документах, поступивших в редакцию «Ленты.ру».



Одновременно с этим Сбербанк реструктурировал задолженность Загорского трубного завода по кредитному договору на сумму более 4,1 миллиарда рублей, заключенному с ЗТЗ в конце 2014 года для финансирования строительства завода по производству труб большого диаметра (ТБД) и изоляции. Сбербанк изменил график погашения задолженности, при этом общий срок кредитования увеличен не был — кредит должен быть погашен до октября 2024 года. Однако, если соглашение с ЗТЗ предусматривало основную часть выплат по предоставленному кредиту в 2017 году, то в результате проведенной реструктуризации долга основные выплаты перенесены на 2018 год.

Эксперты позитивно оценивают проведенную ЗТЗ реструктуризацию.

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По словам генерального директора ЗТЗ Дениса Сафина, она потребовалась, «так как затянулась аккредитация в Газпроме». Он также отметил, что в ближайшее время ЗТЗ надеется закончить сертификацию своей продукции и получить возможность «поставлять трубы в монополию».



«На данный момент объемы производства на ЗТЗ достигают в общей сложности 10-15 тысяч тонн труб в месяц», — заявлял ранее Сафин. «Планы на 2017 год — произвести порядка 150—200 тысяч тонн труб».



Новые контракты с крупными потребителями труб большого диаметра (ТБД) нужны ЗТЗ как для загрузки предприятия, так и для выполнения дополнительных обязательств по кредиту. Так, новый кредитный договор обязал ЗТЗ заключить до 1 июля 2017 года контракты с контрагентами на сумму 5 миллиардов рублей. Выполнение этого требования может осложниться заметным спадом спроса на ТБД, который, по оценкам экспертов, продолжится и в 2018 году, на который как раз приходится основная часть выплат ЗТЗ по кредиту Сбербанка.



Загорский трубный завод (ЗТЗ) рассчитан на выпуск 500 тысяч тонн сварных труб диаметром от 530 до 1420 миллиметров, длиной до 12,2 метра, которые применяются в ТЭК. Частные инвестиции в проект превысили 7,5 миллиардов рублей. Завод был введен в эксплуатацию в начале 2016 года, однако в тот момент предприятию не удалось войти в реестр поставщиков «Газпрома», для которого предназначалась продукция ЗТЗ. В феврале 2016 года первая опытная партия труб не прошла проверку в ВНИИГАЗ. Вторую партию продукции специалисты «Газпрома» приняли, но с рядом оговорок. В частности, отметив у ЗТЗ отсутствие опыта производства продукции в промышленных масштабах.