Аршавин поразил дальнюю девятку ворот «Астаны»

Российский нападающий казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин отличился в матче 16-го тура национального первенства с «Астаной». Видео было опубликовано на YouTube-канале PFLK TV.

Бывший капитан сборной России пробил с линии штрафной и попал в дальний верхний угол ворот «Астаны». Аршавин отличился в середине первого тайма, его гол стал первым в матче. Встреча прошла в среду и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Кайрата».

Эта победа стала четвертой подряд для «Кайрата». Клуб Аршавина вышел на второе место и на два очка отстает от лидирующей «Астаны». 36-летний россиянин забил три мяча в 12 матчах чемпионата Казахстана этого сезона.