В «Рубине» назвали имя нового президента

Новым президентом казанского ФК «Рубин» стал Радик Шаймиев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Такое решение было принято на заседании наблюдательного совета клуба под председательством мэра Казани Ильсура Метшина.

Шаймиев занимает пост генерального директора компании «Нира — Экспорт» и является членом совета директоров «ТАИФ» — частного холдинга, контролирующего около 96 процентов химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана.

В 2003 году Шаймиев выиграл чемпионат Европы по автокроссу и стал мастером спорта международного класса.

Ранее в среду сообщалось, что мэр Казани Ильсур Метшин ушел в отставку с поста президента «Рубина».