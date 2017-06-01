Путин уверовал в конечность русофобии

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что русофобские настроения в мире долго не продлятся. Об этом глава государства сказал на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках проходящего в Санкт-Петербурге экономического форума. Слова российского лидера передает корреспондент «Ленты.ру».

«Надеюсь, во всяком случае, что не так долго [будут существовать русофобские настроения], и не бесконечно, хотя бы потому, что должно прийти осознание, что это контрпродуктивно и вредит всем. Конечно, и нам наносит определенный ущерб. Но вредит и тем, кто инициирует такую политику», — отметил Путин.

По его мнению, «это осознание уже приходит». «Мы совершенно очевидно видим определенные изменения ситуации, причем к лучшему. Надеюсь, что эта тенденция сохранится», — добавил президент.

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Как считает глава государства, всплеск русофобии связан с тем, что, в частности благодаря борьбе России за свои интересы, «утверждается многополярный мир, а это не нравится монополистам». Он подчеркнул, что РФ пытаются сдерживать, «предпринимая всякие не вписывающиеся в рамки международного права действия, в том числе ограничения экономического характера».

«А теперь видят, что это не работает, эффект нулевой, и это вызывает внутреннее такое раздражение, желание все-таки какими-то способами добиться своего», — подчеркнул Путин. С его точки зрения, Москва не дает повода, «но повод стараются найти, что называется, и как у нас говорят на родине, на пустом месте».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году проходит 1-3 июня.