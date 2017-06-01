Церковь пообещала уберечь очередь к мощам Николая Чудотворца от урагана

Безопасность людей, стоящих в очереди к мощам Николая Чудотворца, будет обеспечена в случае повторения урагана. Об этом в четверг, 1 июня, заявила сотрудник пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Мария Коровина агентству городских новостей «Москва».

«Власти Москвы и церковь, как и прежде, готовы обеспечивать безопасность паломников в очереди, чтобы люди чувствовали себя комфортно. В данный момент вдоль очереди стоят десять длинных сдвоенных автобусов. При необходимости их количество будет увеличено», — сказала она.

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Коровина добавила, что меры безопасности, принятые во время урагана 29 мая, позволили избежать жертв среди паломников.

Ранее в тот же день «Мослента» сообщала, что синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение на 1 июня. Отмечалось, что вероятность возникновения урагана сохранится до 11:00 мск 2 июня.

По последним данным, жертвами урагана в московском регионе стали 15 человек, ранены 208. В результате бедствия повреждены кровли более 180 зданий, от стихии пострадали примерно 1,9 тысячи машин, повалены 6,5 тысяч деревьев. По сообщению телеканала «360», ветер также вырвал крест на центральном куполе храма Рождества Пресвятой Богородицы в подмосковном Королеве.

Частицу мощей Николая Чудотворца доставили в Россию из папской базилики в итальянском Бари 21 мая. Это первое перемещение мощей с конца XI века, когда итальянские купцы украли большую часть останков святителя из храма города Миры. В первый день пребывания мощей святого в храме Христа Спасителя им поклонились более 25 тысяч человек.