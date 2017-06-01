Игрок сборной России объяснил сборы в Австрии бегством от «искусов цивилизации»

Игроки российской сборной по футболу тренируются перед матчами домашнего Кубка конфедераций в Австрии, чтобы искушения большого города не могли их настигнуть. Об этом в четверг, 1 июня, заявил защитник московского ЦСКА и национальной команды Виктор Васин, его слова опубликованы на официальном сайте РФС.

Спортсмен признал, что в Москве установилась благоприятная погода и места для тренировок также есть. «Но там над тобой все равно висели бы какие-то проблемы, искусов цивилизации роилось бы вокруг множество, да и просто семью хотелось бы увидеть. Здесь же понимаешь, что это невозможно, хотя и скучаешь, конечно», — пояснил он.

Футболисты сборной России прибыли на подготовительный сбор в австрийскую деревню Нойштифт-им-Штубайталь 26 мая. Как сообщал «Р-Спорт», тренировки должны завершиться 5 июня товарищеским матчем с национальной командой Венгрии. Игра пройдет в Будапеште.

Матчи Кубка конфедераций состоятся с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. На предварительном этапе россияне в группе А встретятся с новозеландцами, португальцами и мексиканцами. Группу В составят сборные Германии, Чили, Австралии и Камерун.

