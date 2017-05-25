Роналду получил шанс сыграть против сборной России на Кубке конфедераций

Тренерский штаб сборной Португалии по футболу включил форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду в предварительный состав для подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет в России. Об этом сообщается на сайте Футбольной федерации Португалии.

Полностью список игроков, в который вошли 24 футболиста, выглядит следующим образом:

Вратари: Бету, Руй Патрисиу (оба — «Спортинг»), Жозе Са («Порту»).

Защитники: Бруну Алвеш («Кальяри», Италия), Седрик («Саутгемптон», Англия), Элизеу, Нельсон Семедо (оба — «Бенфика»), Жозе Фонте («Вест Хэм», Англия), Луиш Нету («Зенит», Россия), Пепе («Реал», Испания), Рафаэл Геррейро («Боруссия» (Дортмунд), Германия).

Полузащитники: Адриен Силва, Уильям Карвалью (оба — «Спортинг»), Андре Гомеш («Барселона», Испания), Данило Перейра («Порту»), Жоао Мариу («Интер», Италия), Жоао Моутинью («Монако»), Пицци («Бенфика»).

Нападающие: Андре Силва («Порту»), Бернардо Силва («Монако»), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Желсон Мартинш («Спортинг»), Нани («Валенсия», Испания), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция).

В окончательную заявку каждой сборной на турнир войдут 23 футболиста.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами Мексики (18 июня), России (21 июня), и Новой Зеландии (24 июня).