Белый дом объяснил задержку с переносом посольства США в Иерусалим

Госдепартамент США опубликовал официальное разъяснение причин задержки переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает Reuters.
«Президент [Дональд] Трамп неоднократно подтверждал свое намерение перенести посольство, — говорится в тексте документа. — Вопрос не в необходимости этого шага, проблема в сроках». Трамп, утверждают американские дипломаты, намеренно отложил переезд, «чтобы увеличить шансы на успех переговорного процесса и заключения соглашения между Израилем и палестинцами».
Ранее президент США неоднократно заявлял, что выступает за перенос посольства.
30 июля 1980 года Израиль объявил Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Спустя три недели Совет Безопасности ООН принял резолюцию, согласно которой Организация не признает права Израиля на Восточный Иерусалим и считает его оккупированным. В связи с этим до выполнения положений данной резолюции все страны-члены ООН должны были вывести свои дипломатические представительства из Иерусалима. Сейчас все посольства находятся в Тель-Авиве. В 1995 году Конгресс США принял решение перенести американскую дипломатическую миссию в Иерусалим, но оно до сих пор так и не было реализовано.