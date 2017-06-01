Россия и Израиль заключили договор о возврате добытых преступным путем активов

Россия и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве, касающийся правовой помощи по изъятию и возврату полученных преступным путем активов. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка во время Международного экономического форум Санкт-Петербурге.

«Буквально полтора месяца назад, впервые за весь период взаимодействия, между генеральными прокуратурами России и Израиля на уровне руководителей подписан Меморандум о сотрудничестве, касающийся, в том числе, помощи по изъятию и возврату активов, полученных преступным путем», — сообщил Чайка.

По его словам, за последние 2,5 года при формировании планов проверок субъектов бизнеса и согласовании внеплановых мероприятий прокурорами отклонено почти миллиона заявлений контролирующих органов.

Материалы по теме Прописали лечение Как в России применяют новый подход к борьбе с коррупцией

«Только за последние полтора года по нашим требованиям бизнесу (прежде всего, малому и среднему) возвращено около 50 млрд. рублей за выполненные контракты», — добавил российский генпрокурор.

Он упомянул, что для прямой связи прямой связи с предпринимателями в Генпрокуратуре создан специальный интернет-ресурс.

Ранее в апреле из доклада генпрокурора Юрия Чайки стало известно, что в Швейцарии были заблокированы 35 миллионов евро на счетах осужденных за хищения средств компании МОЭСК. Речь шла о Евгении Пузикове и Андрее Турунове, которые получили по три года колонии за хищение 1,2 миллиарда рублей у предприятия. Всего же по запросам Генпрокуратуры за рубежом было арестовано около 600 миллионов евро и недвижимости на 300 миллионов евро, говорилось в документе.