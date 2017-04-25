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Генпрокуратура рассказала о заблокированных счетах осужденных за хищения в МОЭСК

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В Швейцарии заблокированы 35 миллионов евро на счетах осужденных за хищения средств компании МОЭСК. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о законности и правопорядке в 2016 году, передает РИА Новости.

Речь идет о Евгении Пузикове и Андрее Турунове, которые получили по три года колонии за хищение 1,2 миллиарда рублей у энергокомпании.

По данным Генпрокуратуры, еще 1,8 миллиона евро заморожены на счетах обвиняемого в мошенничестве на 600 миллионов рублей предпринимателя Василия Смирнова, а также 12 миллионов швейцарских франков на счетах бывшего заместителя министра сельского хозяйства Алексея Бажанова, обвиняемого в хищении средств у компании «Росагролизинг» и ряда российских банков.

Чайка отметил, что его ведомство в 2016 году активизировало работу по возврату активов, полученных преступным путем. Всего по запросам Генпрокуратуры за рубежом арестовано около 600 миллионов евро и недвижимости на 300 миллионов евро. По текущему валютному курсу в совокупности это составляет более 60 миллиардов рублей.

«Кроме того, обеспечено сохранение ранее наложенного ареста на имущество и блокирование денежных средств в швейцарских банках, банках Финляндии и Монако», — говорится в докладе.

«Управлению делами президента и Минэнерго рекомендовано принять необходимые меры в рамках их компетенции по возмещению ущерба, причиненного совершением преступлений в России, на общую сумму 40 миллионов долларов за счет активов осужденных, находящихся в Швейцарии и Финляндии», — отмечается в документе.

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