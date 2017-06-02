Операциями ЦРУ в Иране займется американский «аятолла»

Операциями американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Иране займется Майкл д'Андреа, известный по прозвищам «аятолла Майк» и «Темный принц». Об этом сообщает The New York Times.
Именно д'Андреа надзирал за операцией по убийству бывшего лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. По данным издания, такое назначение может свидетельствовать о том, что Трамп избрал более агрессивный подход по отношению к Тегерану.
«Он может вести очень агрессивную программу, но делать это очень умно», — рассказал газете Роберт Итингер, бывший юрист спецслужбы. ЦРУ комментировать эти сообщения отказалось, сославшись на секретность. О д'Андреа известно, что ему немногим более 50 лет и он перешел в ислам.
В ходе избирательной кампании Трамп называл Иран «спонсором терроризма номер один», а 21 мая призвал сознательные страны изолировать Исламскую республику. По его утверждению, власти Ирана оказывают разноплановую поддержку террористическим организациям — «от Ливана до Ирака и Йемена, Тегеран спонсирует, вооружает и тренирует террористов и прочие экстремистские группировки, которые сеют разрушение и хаос в регионе. Это правительство, которое открыто говорит о массовых убийствах, призывает к уничтожению Израиля и США».
Он добавил, что «самыми страшными жертвами иранского режима являются его собственные люди. Иран имеет богатую историю и культуру, но народ этой страны пережил лишения и отчаяние под безрассудным стремлением своих лидеров к конфликту и террору», — заявил тогда американский лидер.