Антуан Гризманн стал новым послом марки HYT

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн стал новым послом швейцарского часового бренда HYT. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 2 июня.

«В Антуане воплощается философия HYT», — сказал представитель марки. Он добавил, что принятие предложения представлять бренд стало для компании «актом сердечного признания». Ожидается, что посвященная футболисту коллекция буде представлена осенью.

Марка HYT (Hydromechanical Horologists) основана в 2012 году в Швейцарии инженером-ядерщиком Люсьеном Вуайлламозом (Lucien Vouillamoz) и предпринимателем Патриком Бердозом (Patrick Berdoz).

Гризманн выступает за мадридский клуб Атлетико. На чемпионате Европы-2016 в составе французской сборной он забил шесть мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В конце мая 2017 года стало известно, что футболист готовится перейти в «Манчестер Юнайтед».