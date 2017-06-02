Путин призвал чиновников помогать богатым вкладывать деньги

Власти должны помогать богатым вкладывать деньги в развитие экономики страны, а не в потребление. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы должны наращивать вот эту целевую адресную поддержку, то есть мы, с одной стороны, должны помогать тем людям, которые честно, хочу подчеркнуть, честно заработали свои капиталы, помогать им вкладывать в развитие экономики, а не в потребление, кстати говоря», — заявил президент.

Материалы по теме «Неравенство — это про тебя» Много ли в России бедных и далеко ли им до нищеты

По словам Путина, программа развития должна заключаться не в раздаче средств, а в том, чтобы современная экономика сама генерировала доходы. В то же время, отметил глава государства, государство должно перераспределять ресурсы, чтобы смягчать социальное неравенство.

При этом, добавил он, необходимо выработать именно адресную поддержку тех, кто нуждается в помощи со стороны государства. Среди эффективных механизмов борьбы с неравенством президент назвал поддержку семей с небольшими доходами по оплате услуг ЖКХ, а также материнский капитал.

Опубликованное в середине мая исследование РАНХиГС показало, что совокупный объем денежных доходов, принадлежащий наиболее обеспеченной группе населения России, вырос в первом квартале 2017-го по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 годов до 45,7 процента. Соотношение между средними значениями доходов 10 процентов наиболее обеспеченного населения и 10 процентов нуждающихся выросло с 13,7 до 13,9 раза.