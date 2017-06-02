В Москве разглядели давнюю обиду в призыве Меркель к ЕС взять судьбу в свои руки

Президент России Владимир Путин полагает, что недавний призыв канцлера Германии Ангелы Меркель к Европе взять судьбу в свои руки продиктован давно накопившейся обидой на ограничения суверенитета ЕС. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает «Интерфакс».

Российский лидер отметил, что «в рамках военно-политических союзов он [суверенитет] ограничен официально, там прописано, что можно, а чего нельзя». «А на практике это еще жестче: ничего нельзя, кроме того, что разрешают. Кто разрешает? Начальство. А где начальство? Ну, там...», — резюмировал глава государства.

Путин добавил, что в мире не так много стран, которые обладают суверенитетом. «Россия очень дорожит тем, что мы этим суверенитетом обладаем», — добавил президент.