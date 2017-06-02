Российский боец MMA Шаматава оценил шансы на победу над бразильцем Сантосом

Российский боец смешанного стиля Гога Шаматава поделился ожиданиями от боя за титул чемпиона мира против бразильца Джованни да Сильвы Сантоса. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Он универсальный боец. У него много побед приемами и нокаутами. Его сильная сторона — борьба и работа в партере, можно сказать он "прилипает" к сопернику и работает. Постараюсь держать его на дистанции. Так как я люблю заканчивать свои бои досрочно, на этот раз если представится такая возможность я обязательно это сделаю», — рассказал Шаматава.

Титульный поединок в весовой категории до 57 килограммов станет главным событием пятого этапа Prime Selection-2017, который пройдет 15 июня в Краснодаре. 25-летний российский боец выиграл все 10 боев со своим участием (5 — нокаутом).