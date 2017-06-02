Чартер из Екатеринбурга в Анталью задержали на 11 часов

Чартерный рейс российской авиакомпании NordStar из Екатеринбурга в Турцию был отложен на 11 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло местного аэропорта Кольцово.

Лайнер должен был отправиться на курорт Анталья в пятницу, 2 июня, в 05:35 по местному времени (03:35 мск). Однако в итоге вылет перенесли на 16:30 (14:30 мск). Как заявили «Интерфаксу» представители NordStar, задержка произошла из-за необходимости замены воздушного судна.

В пятницу также стало известно, что авиакомпания «Вим-Авиа» отменила все чартеры до 15 июня по причине серьезных сбоев в расписании.

Массовые задержки рейсов перевозчика зафиксированы в конце мая. Так, самолет «Вим-Авиа» отправился из Кольцово в турецкий город Даламан с опозданием на 16 часов. В авиакомпании проблемы с перевозкой пассажиров объяснили промедлением с возвращением трех ее лайнеров из ремонта.

