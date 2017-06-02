Лайнер «Вим-Авиа» вылетел в Турцию с 19-часовой задержкой и без части пассажиров

Самолет российской авиакомпании «Вим-Авиа» отправился из Екатеринбурга в турецкий город Даламан с опозданием на 19 часов. Такая информация опубликована на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Этот рейс должен был вылететь в четверг, 1 июня, в 19:05 по местному времени (17:05 мск). В итоге лайнер поднялся в воздух в 14:19 (12:19 мск) в пятницу, 2 июня.

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Как уточняет агентство «Европейско-Азиатские Новости», в Даламан смогли улететь не все пассажиры. В Кольцово остались 64 человека. В пресс-службе аэропорта пояснили, что «Вим-Авиа» отправила туда самолет меньшей вместимости, чем предполагалось ранее. Поэтому на борт не смогли взять всех туристов.

В Уральской транспортной прокуратуре заявили, что получили первые жалобы от путешественников по данному поводу.

Ранее в пятницу «Вим-Авиа» сообщила, что отменяет все чартеры до 15 июня в связи с массовыми задержками рейсов. Сбои в расписании компания объяснила промедлением с возвращением ей трех самолетов из ремонта.

Проблемы с перевозкой пассажиров начались у «Вим-Авиа» в конце мая. Тогда, в частности, чартер из Кольцово вылетел в Даламан с опозданием на 16 часов.