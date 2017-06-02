Зидан перед финалом ЛЧ покажет футболистам «Реала» фильм «300 спартанцев»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан перед финальным матчем Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» решил мотивировать футболистов, показав им фильм. Об этом сообщает Marca.

Французский специалист выбрал картину 2006 года режиссера Зака Снайдера «300 спартанцев». Игрокам будут продемонстрированы самые яркие фрагменты фильма. Тренер хочет, чтобы его футболисты прониклись духом спартанского царя Леонида и его воинов. По его мнению, просмотр киноленты будет эффективнее мотивационных речей.

Фильм основан на комиксах Фрэнка Миллера. Речь в картине идет о 300 спартанцев, которые остановили многотысячную армию, ведомую персидским царем Ксерксом.

Финальная встреча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» пройдет в субботу, 3 июня. Игра состоится в Кардиффе на стадионе «Миллениум». Матч начнется в 21:45 по московскому времени.