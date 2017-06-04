Депутат пожаловался на засилье украинских олигархов на Ай-Петри

На плато Ай-Петри в Крыму расположены элитные особняки, принадлежащие украинским чиновникам и олигархам. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы, бывший крымский вице-премьер Руслан Бальбек.

«Владельцы многомиллионных дворцов пустили в ход самые грязные приемы информационной войны. На сегодняшний день с их стороны наблюдается небывалая активность в медиапространстве Крыма», — заявил парламентарий.

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По его словам, украинские олигархи не гнушаются ничем. Они устраивают вбросы в прессе и социальных сетях, а также вводят в заблуждение крымских татар, отметил Бальбек. «Хозяева особняков на Ай-Петри, которых в народе называют небожителями, слегка отстали от понимания сегодняшних реалий Крыма», — подытожил депутат.

22 мая на Ай-Петри начался добровольный снос незаконно возведенных торговых точек. Владельцы заведений заявили, что ждут от властей гарантий по предоставлению новых земель. Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе визита на плато пообещал предпринимателям, которые сами снесут постройки, найти компромисс.

Ситуация на Ай-Петри неоднократно обсуждалась руководством республики. Так, в июле 2016-го глава Крыма дал распоряжение региональной прокуратуре направить рабочую группу правоохранительных органов, чтобы разобраться с незаконной торговлей на плато, которая из-за несоблюдения санитарно-гигиенических норм приводит к ухудшению экологической обстановки и загрязненности.

Ай-Петри, одна из вершин Крымских гор, является популярным туристическим объектом южного побережья полуострова.