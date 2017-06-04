Число пострадавших в давке фанатов «Ювентуса» превысило 1500

Число болельщиков «Ювентуса», пострадавших в давке в туринской фан-зоне, превысило 1,5 тысячи. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщает агентство ANSA.

По его информации, всего за медицинской помощью обратились 1527 человек. Трое взрослых и один ребенок госпитализированы в местные больницы в тяжелом состоянии, здоровью остальных ничто не угрожает.

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Ранее 4 июня сообщалось о тысяче пострадавших в давке фанатах.

Давка образовалась на площади Сан-Карло, где несколько тысяч болельщиков «Старой синьоры» собрались, чтобы посмотреть финал Лиги чемпионов на больших экранах. В какой-то момент в толпе раздался хлопок, спровоцировавший панику.

Видео: @AFP / Twitter

3 июня «Ювентус» со счетом 1:4 проиграл мадридскому «Реалу» в финале Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.