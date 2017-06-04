Росгвардия пригрозила проверками вооруженным дачникам

Росгвардия дополнительно проверит владельцев оружия, выезжающих на дачи. Об этом сообщает ТАСС.

«В летний период многие владельцы оружия, выезжая в свои дачные дома, берут с собой огнестрельное оружие. Нередко это оружие хранится и используется с нарушением требований законодательства, в том числе в преступных целях», — пояснил представитель пресс-службы Центрального округа Росгвардии.

В настоящее время дополнительно организованы профилактические мероприятия, направленные на работу именно с такими владельцами оружия.

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Федеральная служба войск Национальной гвардии (Росгвардия) образована указом президента от 5 апреля 2016 года. Новое ведомство получило под контроль собственно войска Нацгвардии (бывшие Внутренние войска МВД), а кроме того — региональные отряды СОБР и ОМОН, ФГУП «Охрана» и Вневедомственную охрану МВД, а также Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД.

Помимо этого, в Росгвардии сосредоточены структуры лицензионно-разрешительной работы в части оборота оружия и оказания частных охранных услуг.