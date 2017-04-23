По факту нападения на сотрудника Росгвардии в Биробиджане возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Биробиджане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-группу отдела Росгвардии по Еврейской автономной области.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ», — говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии 21 апреля охраняли общественный порядок в ходе следственных действий в Биробиджане у дома 22 на улице Комбайностроителей. Как говорится в сообщении Росгардии, по этому же адресу приехала группа неизвестных и попыталась помешать работе правоохранительных органов. Нападавшие оказывали активное физическое сопротивление и нецензурно выражались. В ходе потасовки пострадал один из росгвардейцев.

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При этом в Росгвардии настаивают, что сотрудники СОБРа действовали полностью в рамках законодательства и не допустили провокационных действий со стороны агрессивно настроенных граждан, мешавших их работе.

Похожий случай произошел в ночь на 6 апреля в Ленинском районе Астрахани, где группа злоумышленников открыла стрельбу на посту Росгвардии. Все четверо нападавших были в розыске по делу об убийстве полицейских 4 апреля. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали участников нападения.