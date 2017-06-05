Во время урагана в Челябинске пострадали две женщины

В Челябинске две женщины пострадали из-за ураганного ветра. Об этом РИА Новости сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Отмечается, что после резкого усиления ветра в субботу, 3 июня, на местную жительницу упала строительная конструкция на Салютной улице. Пострадавшая была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. В городской клинической больнице №3 уточнили, что 70-летняя женщина находится в нейрохирургии в стабильно тяжелом состоянии.

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Еще одна пострадавшая обратилась к медикам в связи с порезом стеклом от разбитого ветром окна. От госпитализации она отказалась.

Как сообщили в городской службе спасения, ураган в Челябинске повалил 72 дерева. Два автомобиля были повреждены упавшими деревьями. Без электричества остались около 300 многоэтажных жилых домов, более тысячи частных домов, а также девять социальных объектов.

В Москве в результате урагана 29 мая погибли 15 человек. Повалены 14 тысяч деревьев, повреждены 240 зданий и около двух тысяч машин.

