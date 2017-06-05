Главный тренер сборной Пермского края по велоспорту погиб на соревнованиях

Главный тренер сборной Пермского края по велоспорту Константин Колпаков погиб на соревнованиях по маунтинбайку. Об этом «Р-Спорт» сообщил президент краевой федерации по этому виду спорта Алексей Грищенко.

Колпаков принимал участие в состязаниях в зачете ветеранов на Кубке Пермского края, проходившего в воскресенье, 4 июня, в Перми. Спортсмен потерял управление на спуске, врезался в дерево и получил смертельные травмы. Прибывшие на место врачи не смогли спасти Колпакова.

Грищенко назвал произошедшее несчастным случаем.

Колпаков — мастер спорта, серебряный призер первенства России, чемпион страны в соревнованиях ветеранов, обладатель бронзовой медали чемпионата СССР по велокроссу.

Маунтинбайк — олимпийский вид спорта. Включает в себя несколько дисциплин, которые объединяют необходимость спуска по пересеченной местности и преодоление препятствий на горном велосипеде.