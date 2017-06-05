Пилот упавшего в Адыгее вертолета сбежал с места ЧП

В Адыгее начата доследственная проверка по факту крушения вертолета Ми-2, пилот которого скрылся с места происшествия. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Как отмечается, вертолет загорелся в воздухе во время выполнения сельскохозяйственных работ вблизи станицы Сергиевская Гиагинского района. «Пилоту удалось совершить экстренную посадку на сельхозугодия. В результате вертолету причинены механические и термические повреждения», — сообщили в управлении.

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По данным следствия, в настоящее время личность и место нахождения скрывшегося пилота устанавливаются. Как заявил информированный источник «Интерфакс», причиной побега могло стать то, что полет, по предварительным данным, не был санкционирован.

Ранее в Южном региональном центре МЧС сообщили, что в результате крушения вертолета Ми-2 вблизи станицы Сергиевская погибших и травмированных нет, разрушений также не зафиксировано.