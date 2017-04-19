По факту жесткой посадки Ми-8 на Камчатке возбудили дело

По факту жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила Национальной службе новостей (НСН) старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Дарья Немцева.

Дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Вертолет, принадлежащий компании «Витязь-Аэро», совершил посадку ранее в среду в районе вулкана Мутновский. Пострадали три человека. Сообщалось, что при посадке у воздушного судна, перевозившего туристов, сломалась стойка шасси.