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Вертолет совершил жесткую посадку на Камчатке

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Вертолет совершил жесткую посадку на Камчатке. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство края.

Там объяснили, что инцидент произошел возле вулкана Мутновский, у Мм-8, принадлежащего компании «Витязь-Аэро», при посадке подломилась стойка шасси. «Вертолет забрасывал на Мутновский вулкан лыжников, которые занимаются хели-ски. В результате авиационного инцидента пострадали два человека. Второй борт авиакомпании, который находился недалеко от места происшествия, оперативно доставил пострадавших на вертодром в селе Николаевка. Там их встретили врачи скорой медицинской помощи», — рассказал заместитель председателя краевого правительства Сергей Хабаров.

Он рассказал, что один из пострадавших — гражданин США, другой — Франции, их состояние оценивается как средней тяжелое. Также он отметил, что легкие ушибы получил один россиянин, в госпитализации тот не нуждается.

Агентство отмечает, что пострадавшие — 1957, 1973 и 1975 годов рождения соответственно. Всего же численность группы туристов составляет 16 человек, в состав экипажа вертолета входят три летчика.

Министр здравоохранения региона Татьяна Лемешко сообщила, что у двоих пострадавших «сочетанные травмы», решено отправить их в краевую больницу имени А.С. Лукашевского в Петропавловске-Камчатском для обследования и лечения.

Старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР Дарья Немцева, добавила, что по данному инциденту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

12 февраля вертолет Robinson R66 упал в Турочакском районе республики Алтай в районе озера Телецкое. На его борту находились пять человек: бывший вице-премьер республики Анатолий Банных, генеральный директор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий Ракитский с женой Еленой и еще один пассажир Глеб Вореводин.

Хели-ски — спуск на горных лыжах по неподготовленным снежным склонам с подъемом к началу трассы на вертолете. Камчатка — излюбленное место экстремалов для спусков со склонов вулканов.

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