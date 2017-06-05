Вертолет совершил жесткую посадку и загорелся в Адыгее

В районе населенного пункта Сергиевская Республики Адыгея вертолет сельхозназначения совершил жесткую посадку. Об этом «Интерфаксу» в понедельник, 5 июня, сообщили в Южном региональном центре МЧС.

«Погибших и травмированных нет, разрушений на земле нет», — отметили в ведомстве.

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Пилота на месте падения обнаружить не удалось, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по Республике Адыгея. Там полагают, что он успел покинуть борт. Обстоятельства происшествия уточняются.

19 апреля в Дальневосточном управлении Следственного комитета на транспорте возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке. У воздушного судна сломалась стойка шасси, пострадали три человека. Вертолет компании «Витязь-Аэро» перевозил туристов. Среди пострадавших были граждане США и Франции.