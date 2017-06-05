Пилот упавшего в Адыгее вертолета Ми-2 начал давать показания

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в четырех километрах от села Сергиевское Гиагинского района Адыгеи из-за технической неисправности воздушного судна, пилот уже начал давать показания об инциденте. Об этом в понедельник, 5 июня, ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

По словам летчика, полет был санкционированным, а все документы сгорели в вертолете.

Ранее в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) сообщили о том, что по факту крушения вертолета Ми-2 начата доследственная проверка, а пилот машины скрылся с места происшествия.

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Отмечалось, что вертолет загорелся в воздухе во время выполнения сельскохозяйственных работ вблизи станицы Сергиевская Гиагинского района. Пилоту удалось совершить экстренную посадку на сельхозугодия, в результате которой машине были причинены механические и термические повреждения. При этом, по информации источника, полет, возможно, не был санкционирован.

5 июня в Южном региональном центре МЧС заявили, что в результате крушения вертолета Ми-2 вблизи станицы Сергиевская погибших и травмированных нет, разрушений также не зафиксировано.