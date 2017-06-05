Глава «Русь Ойл» принял решение продать торговый комплекс «Горбушкин двор»

Генеральный директор компании «Русь Ойл» Сергей Подлисецкий продает торговый комплекс «Горбушкин двор». Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает Energy Insider. Отмечается, что информация подтверждена представителем бизнесмена.

По словам одного из собеседников, сумма сделки составляет 500 миллионов долларов. Покупателем выступает глава холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин. Собеседник издания не стал говорить о причинах продажи актива, однако близкий к сделке источник заявил, что глава «Русь Ойла» намерен инвестировать эти средства в приобретение других активов.

«Горбушкин двор имеет очень большой потенциал, у них огромный потребительский трафик и проблем со сдачей в аренду помещений просто нет», — отметил Харитонин. По его словам, даже кризисное время торговый центр смог пройти без потрясений.

Подлисецкий стал владельцем «Горбушкиного двора» в 2011 году, выкупив актив у компании «Рубин».

Торговый комплекс «Горбушкин двор» расположен недалеко от метро Багратионовская в Москве. Специализируется на продаже домашней электроники, бытовой техники и медиа-носителей. Площадь ТК составляет более 60 тысяч квадратных метров.