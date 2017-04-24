Владельцем «Горбушкиного двора» оказался нефтяник Подлисецкий

Торговый центр «Горбушкин двор» принадлежит владельцу компании «Русь Ойл» Сергею Подлисецкому. Об этом «Ленте.ру» сообщил сам бизнесмен.

По его словам, чтобы окончательно расплатиться по долгам за торговый комплекс в ближайшее время он планирует продать принадлежащие ему Мултановское и Густореченское нефтегазовые месторождения в Ханты-мансийском автономном округе (ХМАО).

Ранее СМИ называли хозяином ТЦ «Горбушкин двор» Алексея Хотина — контролирующего акционера банка «Югра», владельца миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости в Москве. Однако, по словам источника «Ленты.ру», торговый центр перешел в собственность Подлисецкого еще в 2011 году, и Хотин помог своему бизнес-партнеру приобрести этот актив, одолжив денег. Какую сумму занял Подлисецкий, он не уточнил.

За последние шесть лет рынок торговой недвижимости значительно просел, и Подлисецкому до сих пор не удалось погасить долг за «Горбушкин двор». Стоимость всего комплекса оценивается в 500 миллионов долларов.

Эксперты считают, что переориентация Подлисецкого с нефтяной индустрии на рынок недвижимости имеет качественное экономическое обоснование. С одной стороны, добыча «черного золота» сейчас переживает не лучшие времена, с другой, рынок недвижимости выходит из стагнации. По словам эксперта в области недвижимости Андрей Воскресенского, худшие времена для коммерческой недвижимости прошли. «Вакантность торговых центров постепенно снижается и уже к концу года стоимость аренды может возрасти. Если Подлисецкому удастся встроиться в восходящий тренд на рынке недвижимости, можно предположить, что предприниматель не только рассчитается с долгом за «Горбушкин двор», но и серьезно увеличит собственный капитал», — считает Воскресенский.

Торговый комплекс «Горбушкин двор» расположен недалеко от метро Багратионовская в Москве. Специализируется на продаже домашней электроники, бытовой техники и медиа-носителей. Площадь ТК составляет более 60 тысяч квадратных метров.