Сотрудник СБУ обстрелял украинского волонтера

На трассе в Киевской области сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) стрелял в волонтера, занимавшегося помощью украинским военнослужащим, Сергея Максимца. Об этом в понедельник, 5 июня, на своей странице в Facebook сообщил соратник волонтера Роман Синицын.

По словам Синицына, конфликт возник из-за того, что управляемый сотрудником СБУ джип «подрезал» автобус, в котором ехал волонтер. «Сотрудник СБУ по фамилии Чабан стреляет в пассажира Максимца (...). Со словами "как вы меня за***** (надоели — прим. «Ленты.ру»), донецкие"», — рассказал Синицын об инциденте.

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Работник спецслужбы, стреляя из травматического пистолета, попал резиновой пулей Максимцу в руку, после чего скрылся с места происшествия. «На место происшествия приезжает начальник Чабана на черном Land Cruiser и что-то решает с ментами», — описывает развитие событий Синицын. Затем, по его словам, полиция провела обыск в автобусе, где ехал Максимец.

Двумя днями ранее депутат Верховной Рады Украины Сергей Пашинский заявил о подготовке законопроекта о свободном обороте оружия в стране. Парламентарий отметил, что в первую очередь оружие следует дать тем, кто «без замечаний служили в армии, Нацполиции и СБУ».

Пашинский известен тем, что в конце декабря 2016 года он якобы в целях самообороны выстрелил в мужчину на трассе Киев — Одесса и ранил его в ногу.

В январе в Донецкой области трое украинских военнослужащих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнали БМП (боевую машину пехоты) из расположения своей части. Во время поездки один из бойцов, открыв беспорядочный огонь из пулемета, ранил трех сослуживцев.