«Главный декоммунизатор» Украины вступился за памятник красному командиру

Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятник красному командиру Николаю Щорсу в Киеве должен быть сохранен. Об этом сообщает УНН.

По словам Вятровича, конную статую перенесут с бульвара Тараса Шевченко в музей монументальной пропаганды СССР, чтобы уберечь ее от вандалов. «Учитывая то, что памятник Николаю Щорсу является интересным образцом искусства советской эпохи, он должен быть сохранен. Я надеюсь, что он как можно скорее будет перевезен», — сказал глава Института национальной памяти.

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2 июня Вятрович объяснил, что прославление на Украине запрещенной в России экстремистской организации УПА препятствует соседней Польше предъявить претензии на территории, включенные в состав республики в 1939 году. В мае он призвал граждан Украины прервать все контакты с родственниками из России.

Памятник Щорсу был изуродован неизвестными в марте — у конной статуи оторвали лошадиную ногу.

Институт национальной памяти учрежден правительством Украины и является органом исполнительной власти. Институт активно проводит в жизнь закон о декоммунизации, действующий в стране с 2015 года.

Николая Щорс — красный командир времен Гражданской войны в России, возглавлял украинские повстанческие отряды, был начальником дивизии в Красной армии, в советской время считался героем, в УССР ему посвящались художественные произведения.

