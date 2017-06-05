Иран назвал теракты в Лондоне тревожным сигналом для мирового сообщества

Теракты в британской столице стали тревожным сигналом для всего мирового сообщества. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми, передает The Independent.

«Для того чтобы искоренить террор, необходимо, чтобы западные государства обратили внимание на глубинные причины [терроризма], а также основные финансовые и идеологические источники экстремизма и насилия, которые и так всем понятны», — сообщил дипломат.

Как отмечает издание, Тегеран обвиняет Саудовскую Аравию в идеологической и финансовой поддержке боевиков, которые стоят за недавними атаками в Европе.

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Вечером 3 апреля террористы на фургоне наехали на толпу людей возле Лондонского моста, а затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и бросились с ножами на пешеходов.

По последним данным, погибли семь человек, 48 получили ранения. Нападавших застрелили сотрудники правоохранительных органов.

22 марта в Лондоне уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка. Погибли пять человек.