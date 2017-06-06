Лондонский «Арсенал» объявил о покупке футболиста с помощью ребуса

Лондонский «Арсенал» в своем Twitter объявил о подписании контракта с защитником немецкого «Шальке» и сборной Боснии и Герцеговины Сеадом Колашинацем.

Сначала клуб опубликовал видеоролик, в котором предложил вспомнить десять игроков, приобретенных при нынешнем главном тренере канониров Арсене Венгере. Их фамилии были написаны в столбик. При сложении первых букв каждой фамилии получилось слово на латинице: Kolasinac. Некоторые пользователи обратили на это внимание.

В следующем видео появился боснийский игрок. «Все правильно, это я. Вперед, "Арсенал"», — заявил Колашинац.

Финансовые подробности сделки и длительность контракта с 23-летним игроком не уточняются. В минувшем сезоне Колашинац провел 25 матчей в чемпионате Германии, в которых забил три мяча.