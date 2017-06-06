Чехол для стилуса от Apple начали продавать по 2400 рублей

Корпорация Apple выпустила чехол для стилуса Apple Pencil. На сайте магазина аксессуар продается за 2390 рублей.

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«Этот стильный чехол для Apple Pencil изготавливается из прочной кожи и выпускается в цветах, которые отлично сочетаются с другими аксессуарами Apple. Он обладает таким же высококлассным дизайном и надежно защищает Apple Pencil, пока вы им не пользуетесь», — говорится в описании товара.

Указывается, что срок доставки аксессуара составляет две-три недели. Помимо этого, в продаже появился чехол для iPad, в который встроен держатель для стилуса. Версия для 10,5-дюймового iPad Pro составляет 10 тысяч рублей, а для 12,9-дюймового — 11,5 тысяч.

Новые 10,5-дюймовые iPad Pro были представлены на конференции WWDC 2017 в Сан-Хосе (Калифорния). Планшет получил шестиядерный процессор A10X Fusion. Устройство стоит от 47 тысяч до 78 тысяч рублей. Apple Pencil стоит 7,5 тысячи рублей.