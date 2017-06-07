В Тегеране задержали пятерых подозреваемых в причастности к терактам

Пять подозреваемых в причастности к терактам в Тегеране задержаны. Об этом в среду, 7 июня, сообщил начальник городской полиции, передает Reuters. Они находятся под следствием.

По данным МВД Ирана, две группы террористов в среду одновременно атаковали мавзолей первого верховного лидера страны аятоллы Хомейни и парламент страны. В результате двойного теракта, по последним данным, погибли 12 человек, 39 получили ранения.

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Одного из нападавших задержали, остальных ликвидировали.

Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Группировка пообещала устроить в стране новые теракты.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что к нападению на парламент и мавзолей причастна Саудовская Аравия. «Этот теракт произошел спустя всего неделю после встречи американского президента Дональда Трампа с главами государств, которые поддерживают террористов», — говорится в официальном заявлении.