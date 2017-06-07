ИГ пообещало новые теракты в Иране

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) выпустила заявление, в котором пообещала в ближайшем будущем устроить новые теракты в Иране. Об этом сообщает Reuters.

Как говорится в тексте, «халифат не упустит ни одного случая пролить кровь шиитов», которые составляют большинство иранского населения. Кампания террора будет вестись до тех пор, пока на территории Ирана не будет установлен закон шариата, обещают исламисты.

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Утром в среду, 7 июня, в столице Ирана произошел двойной теракт. Нападению подверглись здание парламента и мавзолей первого верховного лидера страны — аятоллы Хомейни. По предварительным данным, жертвами атаки стали 12 человек, 39 получили ранения.

Ответственность за нападение взяло на себя ИГ. Корпус стражей Исламской революции пообещал отомстить исламистам.