Появилось видео с места терактов в Тегеране

Появилось видео с места нападения на парламент и мавзолей имама Хомейни, совершенные в среду, 7 июня, в Тегеране.

Утром 7 июня двое мужчин и женщина открыли стрельбу в мавзолее, а еще одна женщина активировала закрепленное на ней взрывное устройство. Один из нападавших отравился цианидом, чтобы не попасть в руки властей, еще одного мужчину ликвидировали силовики, вторая женщина была задержана.

В это же время несколько человек устроили стрельбу в здании иранского парламента.

В результате серии терактов в иранской столице погибли 12 человек, пострадали 39, сообщили в Минюсте Ирана.