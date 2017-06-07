Культура
 

Майкл Мур создал страницу для получения инсайда об администрации Трампа

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Майкл Мур
Майкл Мур

Американский режиссер-документалист и либеральный активист Майкл Мур во вторник, 6 июня, запустил веб-страницу под названием TrumpiLeaks на своем сайте, который позволит осведомителям беспрепятственно передавать ему информацию о президенте США Дональде Трампе и его администрации.

По его словам, эти меры необходимы для «защиты Соединенных Штатов Америки от тирании». «Я знаю, что это рискованно, я знаю, что у нас могут быть проблемы, но на карту поставлено слишком много», — написал Мур.

По его словам, хотя никакая цифровая связь не является на 100 процентов надежной, он и его команда использовали самые безопасные технологии для защиты анонимности.

Инсайдеры могут через соответствующие формы отправлять сообщения в текстовом виде, а также фотографии, видео- и аудиозаписи.

О запуске TrumpiLeaks было объявлено на следующий день после того, как министерство юстиции США заявило о поимке тайного информатора СМИ Риэлити Виннер. 25-летняя Виннер работала в компании Pluribus International Corporation и обладала наивысшим допуском к гостайне. По данным властей, девушка вынесла секретные документы, касающиеся расследования ЦРУ, ФБР и АНБ о «хакерских атаках из Москвы» и итогах выборов, отсканировала их и отправила в СМИ.

В конце февраля сообщалось, что Мур разработал состоящий из 10 пунктов план по свержению Трампа с поста президента. По словам режиссера, сейчас у главы государства очень большие проблемы из-за стремления наладить отношения с Москвой, а также из-за непопулярного в стране указа об ужесточении миграционной политики.

15 февраля Мур выдвинул Трампу ультиматум, предложив ему добровольно освободить Белый дом. В противном случае в отношении республиканца будет инициирован импичмент, пригрозил режиссер.

Майкл Мур — режиссер-документалист, в своих фильмах часто критикующий внутреннюю и внешнюю политику США. Кинематографист создал такие ленты, как «Фаренгейт 9/11», «Куда бы еще вторгнуться?», «Боулинг для Колумбины», «Здравозахоронение» и «Капитализм: История любви». «Фаренгейт 9/11» по всему миру собрал 222 миллиона долларов и остается самым кассовым документальным фильмом всех времен.

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