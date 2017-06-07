МИД озаботился кампанией Запада по очернению России

Страны Запада ведут активную кампанию по очернению России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.

«Антироссийская истерия на Западе, прежде всего в контексте нашего мнимого вмешательства в выборы в ряде стран, достигла такого масштаба, что просто отмахнуться от нее не получается» — посетовал дипломат. По его словам, это свидетельствует о тщательном планировании этой кампании.

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Также Рябков отметил, что в ходе правления предыдущего президента США Барака Обамы, США угрожали России кибератаками на объекты инфраструктуры. «Вашингтон, действуя через пентагоновских подрядчиков, превратился в крупнейшего игрока на рынке так называемых эксплойтов — программ уязвимости, облегчающих хакерские проникновения», — поделился Рябков. При этом он подчеркнул, что угрозы звучали не напрямую, а через утечки в СМИ.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен американскими спецслужбами. Там говорилось, что Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа. Москва все обвинения последовательно отрицает.