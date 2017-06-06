Госдеп обвинил Россию в попытке вмешаться в выборы в Черногории

Россия пыталась вмешаться в выборы в Черногории, чтобы препятствовать ее вхождению в НАТО. Об этом, как передает РИА Новости, заявил на конференции в Вашингтоне действующий помощник госсекретаря США Джон Хефферн.

По его словам, Москва использовала «все имеющиеся ресурсы, чтобы подорвать выборы в Черногории». «Я считаю, явной целью этой кампании было изменение движения Черногории по вступлению в НАТО», — сказал он.

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Также представитель ведомства заявил, что Россия планировала совершить государственный переворот в Черногории, и об этом были проинформированы партнеры по НАТО.

1 июня черногорские власти объявили о запрете въезда в страну 149 гражданам России и Украины. В частности, в список нежелательных лиц попали вице-премьер России Дмитрий Рогозин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Чечни Рамзан Кадыров, заместитель председателя Госдумы Сергей Железняк, а также руководитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

За день до этого глава правительства Черногории Душко Маркович, бывший премьер-министр и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер парламента Иван Брайович, а также ряд других черногорских политиков попали в российский санкционный список. Ограничительные меры введены в общей сложности в отношении 70 человек, 46 из них — депутаты черногорского парламента.

В понедельник, 5 июня, Черногория официально завершила процедуру присоединения к НАТО. Страна стала 29-м членом организации. В Москве заявили, что оставляют за собой право принимать решение по защите национальной безопасности в связи с присоединением республики к блоку.