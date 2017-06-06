Лавров предрек членам НАТО новые расходы из-за вступления Черногории

Вступление Черногории в НАТО не укрепит безопасность ни альянса, ни этой страны, а приведет лишь к новым расходам членов Североатлантического блока. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим словацким коллегой Мирославом Лайчаком, сообщает «Интерфакс».

При этом, по словам Лаврова, Россия не имеет ничего против европейской экономической интеграции Балканских стран, в том числе Черногории и Македонии.

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В то же время Лавров высказал мнение, что Соединенные Штаты и ведущие страны Евросоюза, «одержимы задачей очередного освоения Балкан».

Черногория официально стала 29 членом НАТО 5 июня. Во время церемонии, которая состоялась в Вашингтоне, заместителю госсекретаря США Томасу Шэннону был передан протокол о присоединении страны к Североатлантическому альянсу.

Ранее в тот же день в МИД России сообщил, что Москва оставляет за собой право принимать решения по защите национальной безопасности в связи с вступлением Черногории в НАТО.