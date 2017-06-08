Подтягивания сержанта морской пехоты США прославились в сети

Сержант корпуса морской пехоты США прославился в соцсети Instagram после того, как начал загружать туда фото и видеозаписи своих тренировок. Об этом пишет Daily Mail.

26-летний Майкл Эскерт (Michael Eckert) из штата Флорида побил мировой рекорд по количеству подтягиваний в минуту, а также работает персональным тренером по фитнесу. Мужчина ведет собственную страницу в Instagram, на которую подписаны почти 47 тысяч пользователей.

Monday Motivation!! Make it look easy!! Today starts my 500/1/500 day challenge for 30 days!! Feel free to join it's 500 pull-ups 1 gallon of water 500 crunches a day for 30 days!!! 💪😎💥 A post shared by Michael Eckert (@michaeleckert_fit) on Jun 5, 2017 at 7:35am PDT

2.5 months after breaking my wrist I can safely say I am coming back even stronger now. Physical therapy really helped me develop a new pain tolerance level as well as mental focus. I'm writing more blogs and trying to keep everyone in the know on my recovery and what I'm doing to get stronger. Believe in yourself as cliche as it sounds, it will make all the difference!! 💪😄💥🇺🇸 A post shared by Michael Eckert (@michaeleckert_fit) on May 31, 2017 at 3:49pm PDT

Uh oh.... getting my strength back plus I lost weight from not eating or training as much! But getting back to it baby!!! 💪😉💥 A post shared by Michael Eckert (@michaeleckert_fit) on Apr 19, 2017 at 5:58am PDT

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По информации Daily Mail, Эскерт жмет от груди 125 килограммов, делает становую тягу с утяжелением 200 килограммов и приседает с весом 170 килограммов. Также мужчина занимается скалолазанием, йогой, футболом и бегом.

Ранее в июне стало известно, что персональный тренер по фитнесу из американского штата Калифорния приобрел популярность среди пользователей соцсетей из-за своего высокого роста. 31-летний Денни Джонс (Danny Jones), рост которого составляет около двух метров, ведет собственную страницу в Instagram.