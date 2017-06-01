Из жизни
 

Высокий тренер по фитнесу из Калифорнии стал любимцем сети

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Персональный тренер по фитнесу из американского штата Калифорния приобрел популярность среди пользователей соцсетей из-за своего высокого роста. Об этом сообщает Daily Mail.

Рост 31-летнего Денни Джонса (Danny Jones) составляет около двух метров. Он ведет собственную страницу в Instagram, куда загружает кадры из спортивного зала, селфи и другие снимки. Мужчина регулярно подчеркивает свои габариты, фотографируясь в полный рост. За обновлениями в аккаунте тренера следят почти 550 тысяч человек.

В своем аккаунте в Twitter пользователь под ником vickto_willy сделала репост снимков Джонса, сравнив американца с деревом. Публикация в микроблоге набрала около 38 тысяч лайков.

В мае стало известно, что пекарь-самоучка из британского города Норидж приобрел популярность в социальных сетях. 25-летний Мэтт Адлард публикует видеозаписи, на которых объясняет зрителям различные рецепты десертов и других блюд. Для роликов британец снимает майку и надевает лишь фартук.

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