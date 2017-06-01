Высокий тренер по фитнесу из Калифорнии стал любимцем сети

Персональный тренер по фитнесу из американского штата Калифорния приобрел популярность среди пользователей соцсетей из-за своего высокого роста. Об этом сообщает Daily Mail.

Рост 31-летнего Денни Джонса (Danny Jones) составляет около двух метров. Он ведет собственную страницу в Instagram, куда загружает кадры из спортивного зала, селфи и другие снимки. Мужчина регулярно подчеркивает свои габариты, фотографируясь в полный рост. За обновлениями в аккаунте тренера следят почти 550 тысяч человек.

Couldn't be happier to fly out to STL this coming weekend to meet up and hang out with the @1stphorm Pham. Whenever this group gets together, it's a badass time. #imissthatjawlinetho #bulklife A post shared by Danny Jones Online Training (@dannyjonesfitness) on Apr 24, 2017 at 6:32pm PDT

Never gets old meeting you guys! Always pumped when someone stops me to say hi, talk training, or even talk a little smack on my #jhorts 😜 Nice meeting you @_ozzy_cruz 💪🏼 A post shared by Danny Jones Online Training (@dannyjonesfitness) on Apr 16, 2017 at 3:34pm PDT

В своем аккаунте в Twitter пользователь под ником vickto_willy сделала репост снимков Джонса, сравнив американца с деревом. Публикация в микроблоге набрала около 38 тысяч лайков.

В мае стало известно, что пекарь-самоучка из британского города Норидж приобрел популярность в социальных сетях. 25-летний Мэтт Адлард публикует видеозаписи, на которых объясняет зрителям различные рецепты десертов и других блюд. Для роликов британец снимает майку и надевает лишь фартук.