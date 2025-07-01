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22:22, 1 июля 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал о своем сильном страхе

Лукашенко: Я страшно боюсь подвести белорусский народ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Press Service of the President of Belarus / XinHua / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своем сильном страхе — по его словам, он страшно боится подвести белорусский народ. Об этом он заявил на торжественном собрании по случаю Дня независимости, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Я страшно боюсь вас подвести. Вот сегодня человек тебя поддержал, доброе слово тебе сказал, а ты завтра сделал не так, как он ожидал. Хотя в политике, вы знаете, не все озвучишь, не всегда посоветуешься, всякое бывает. Но это для меня самое тяжелое бремя», — сказал он.

По его словам, у него нет ничего личного, кроме «народа и государства». Лукашенко также выразил надежду, что его преемники на посту главы государства будут поступать «точно так же» — трудиться и беречь людей.

Прежде Лукашенко довел до спецпосланника президента США Кита Келлога позицию России по урегулированию вооруженного конфликта с Украиной. «И говорю: "И что здесь плохого?" "Мы поработаем, — говорит [Келлог], — в этом направлении"», — рассказал он.

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